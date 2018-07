Stiri pe aceeasi tema

- Funcția de manager al Complexului Muzeal Arad va fi ocupata de arheologul Constantin Ioan Inel care, de 10 ani, este director adjunct al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. El a fost singurul candidat pentru postul scos la concurs, la Arad, și a obținut nota 9.13 pentru proiectul de management,…

- O serie de tururi ghidate gratuite si conferinte dedicate Centenarului Marii Uniri vor fi organizate in incinta istorica a palatelor brancovenesti de la Mogosoaia, in fiecare sambata si duminica, in perioada 16 iunie-29 iulie, scrie news.ro.Ghid va fi istoric de arta dr. Oana Marinache. Organizator:…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) lanseaza Gala "100 pentru Centenar", duminica, la Lisabona, potrivit unui comunicat al MRP. "Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri a Romaniei prin inaugurarea in premiera…

- Cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, in municipiul Alba Iulia vor fi organizate mai multe manifestari cultural – artistice, sportive, religioase, etc. la care se asteapta participarea unui numar mare de cetațeni/turiști din toate colțurile lumii. Astfel ca, pentru creșterea gradului de siguranța…

- Alaturi de capitolele dedicate comunitatilor de consum cultural, consumului cultural non-public, consumului de internet si culturii digitale in general, studiul intitulat in acest an „Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu si practici culturale" incearca sa surprinda variatile…

- Jumatate dintre romani sustin ca nu au mers niciodata la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei, arata "Barometrul de consum cultural 2017. Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, Patrimoniu si practici culturale", lansat luni de Institutul National pentru Cercetare si…

- Ministerul Culturii și Identitații Naționale (MCIN) lanseaza sesiunea de selectie a manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Romaniei (1918 - 2018) si a Primului Razboi Mondial,...

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale aloca organizatiilor neguvernamentale 50 de milioane de lei pentru proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES. "Ministerul Culturii si Identitatii Nationale lanseaza sesiunea de selectie a manifestarilor, actiunilor…