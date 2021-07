Două proiecte aprobate în cadrul planurilor de afaceri din Sectorul 5 In prima sesiune a concursului de Planuri de afaceri, in perioada 12 aprilie - 10 mai 2021, pe platforma informatica dedicata proiectului la adresa https://rua.sector5.ro/, s-au inscris cinci planuri de afaceri - pentru a obține o finanțarea nerambursabila de pana la 25.000 de euro, in vederea deschiderii unei afaceri proprii in Sectorul 5 al Municipiului București, in cadrul Proiectului Regenerare Urbana Amurgului, finanțat in cadrul programului “Reducerea numarului de comunitați marginalizate in care exista populație aparținand minoritații rome aflate in risc de saracie și excluziune sociala,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

