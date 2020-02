Doua programe noi de la Mediu: Pana la 15.000 de euro pentru case "verzi" si toate strazile sa fie iluminate cu led-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova, ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…

- DECIZIE… In urma cu cateva zile, o delegatie formata din primari de comune, membri ai Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), a participat la intalnirea cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Subiectul principal al intalnirii a fost programul de impadurire propus de Ministerul Mediului,…

- N. D. Programul ce vizeaza acțiunea de impadurire inclusiv a terenurilor degradate va fi susținut, anul acesta, și de autoritațile locale, fiind propusa incheierea, pentru inceput, a unui acord de parteneriat intre Asociația Comunelor din Romania și Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor in vederea…

