Două produse biocide pentru igienă umană de la Gerocossen sunt în avizare Gerocossen are in avizare doua produse biocide pentru igiena umana, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES de companie. "In acest moment sunt in curs de avizare doua produse biocide pentru igiena umana, urmand sa fie avizate in continuare si alte produse biocide necesare si in alte domenii de activitate", se precizeaza in comunicatul Gerocossen. Compania a decis sa adapteze o parte a procesului de productie, pentru a putea fabrica produse de igienizare, dezinfectante si produse biocide, devenite o necesitate pentru populatie, mentioneaza Gerocossen. Conducerea firmei sustine ca detine tehnologia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

