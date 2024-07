Doua politiste surprinse in flagrant in timp ce vindeau alcool confiscat, in Suceava Doua politiste au fost saltate dupa ce au fost prinse in timp ce vindeau alcool confiscat, in Suceava.Agentele, impreuna cu doi angajati de la finante si unul de la garda de Mediu, au tranformat job ul la stat intr o afacere clandestina private, conform stiripesurse.ro.Potrivit anchetatorilor care i au prins in flagrant, politistele si ceilalti functionari ai statului faceau parte dintr o comisie care aviza distrugerea produsului contrafacut.Avizarea se facea doar pe hartie, pentru ca, in realit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

