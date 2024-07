Cinci persoane, inclusiv doua polițiste și doi funcționari publici de la APM Suceava și ANAF Suceava, au fost arestate sub acuzația ca ar fi sustras și vandut aproape o mie de litri de alcool din camera de corpuri delicte a poliției. Judecatorul a acceptat parțial propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de […] The post Doua polițiste și doi funcționari publici, arestați. Vindeau marfa confiscata appeared first on Puterea.ro .