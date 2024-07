Două polițiste, prinse în timp ce vindeau alcoolul din camera de corpuri delicte. Erau ajutate şi de angajaţi de la Finanţe Opt persoane, printre care doua politiste de la IPJ Suceava, au fost retinute pentru 24 de ore in urma unui flagrant organizat de procurori. Suspectii faceau parte dintr-o comisie care avea ca scop distrugerea unor bunuri din camera de corpuri delicte. Acestia sunt acuzati ca ar fi vandut alcool catre persoane de incredere. Printre persoanele […] The post Doua polițiste, prinse in timp ce vindeau alcoolul din camera de corpuri delicte. Erau ajutate si de angajati de la Finante appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua ancheta in dosarul mitei pentru permise de conducere, din Suceava. Inca 20 de suspecti, intre care angajați ai politiei, instructori și administratori ai unor școli de șoferi, au fost trimisi in judecata pentru ca au cerut bani de la cursanti pentru promovarea examenului. In acest dosar 20…

- Doua persoane au fost prinse in flagrant in timp ce comercializau cocaina si metamfetamina catre consumatori din Capitala, fiind efectuata o perchezitie la domiciliul acestora unde au fost descoperite droguri de mare risc si bani. ”La data de 07.07.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Un accident cumplit s-a petrecut, luni dimineața, in județul Suceava. O familie care venea de la mare, parinții și doi copii, precum și un șofer care le tracta mașina pe o platforma, au murit dupa impactul devastator cu o betoniera. Accidentul a fost provocat de soferul autocisternei, un cetațean ucrainean,…

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…

- Apar noi detalii dupa atacul care a avut loc marți, in Londra, unde un barbat a atacat mai multe persoane cu o sabie. Un baiat de 14 ani a fost ucis, iar alte patru persoane au fost ranite, printre care și doi ofițeri de poliție. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a ieșit pe […] The post Video. Momentul…

- Premierul Marcel Ciolacu face, luni, ședința cu miniștrii, dupa avertismentul de saptamana trecuta de la Ministerul de Finanțe. Un memorandum al acestui minister arata ca, din cauza cheltuielilor excesive, Executivul nu va mai avea bani nici pentru majorarile salariale promise profesorilor și medicilor,…

- Deficitul bugetar a ajuns deja la 2% din PIB dupa primele trei luni, dupa ce cheltuielile au crescut cu 23%, pana la 168 miliarde de lei, potrivit executiei bugetului general consolidat al Romaniei, publicat vineri de Ministerul de Finante. In acest interval, veniturile au crescut cu 16% peste program,…