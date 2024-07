Două polițiste din Fălticeni au furat 940 de litri de alcool și trei lansete din camera cu bunuri confiscate și au fost arestate Doua polițiste din Falticeni, o angajata de la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, un angajat de la Direcția Regionala a Finanțelor Publice Iași, dar care activeaza la Suceava și soțul uneia dintre polițiste au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, intr-un dosar de fals și delapidare, scrie portalul local Știri Bucovina.O a treia polițista a fost plasata de la inceput de procurori sub control judiciar.Persoanele reținute faceau parte dintr-o comisie care avea ca scop distrugerea unor bunuri din camera de corpuri delicte și buncuri confiscate. Angajații statului nu au distrus insa probele,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

