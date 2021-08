Două plaje din Eforie au cea mai mare concentrație de bacterii Doua plaje din Eforie sunt in topul celor care au cea mai mare concentrație de E.coli și enterococi de pe litoral. Asta arata rezultatele ultilmului raport facut de Direcția de Sanatate Publica Constanța cu privire la calitatea apelor de imbaiere, scrie realitatea.net. Atat E. coli cat și enterococul sunt bacterii care se regasesc in mod normal in intestinul uman. Direcția de Sanatate Publica Constanța ia periodic probe din apa marii pentru a identifica concentrația cu aceste bacterii, iar daca aceasta este foarte mare, sa interzica imbaierea. Momentan nu au fost identificate cifre atat de mari,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

