- Doua pisici din New York au fost depistate cu noul coronavirus, devenind primele animale de companie afectate de Covid-19 in Statele Unite ale Americii, noteaza CNN. In acest moment, micile feline prezinta simptome respiratorii ușoare și se așteapta ca in scurt timp sa se recupereze complet. Medicul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodata,…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca alarmant. Pe parcursul zilei de sambata, 11 aprilie, au fost confirmate alte 122 cazuri de infectare cu coronavirus, din 598 probe procesate. In total, numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la 1.560.

- In cazul celor care sufera de o varianta mai agresiva de coronavirus Covid-19, ambii plamani ajung sa intre in colaps. Un clip video explica intregul proces. Cei de la New York Times au creat o animație pornind de la informațiile științifice pe care le avem la aceasta ora, despre modul in care progreseaza…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, astazi, 05 aprilie 2020, inca un deces la Galati. Este vorba despre un barbat, de 82 ani, de la Caminul de Batrani, jud. Galati. Acesta a fost internat pe data de 03 aprilie 2020 la Spitalul de Boli Infectioase Galati - ATI, iar decesul a survenit pe data de…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Ziarul Unirea Inca 14 cazuri noi de persoane infectate cu virusul COVID – 19: 260 de romani confirmați pozitiv cu coronavirus Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…