Doua piese care transmit povesti puternice, direct din sertarul INAMEIT

Manda, Milan Gavris, Boehm și Aixe sunt artiștii INAMEIT care aduc soundul care va fi alaturi de noi pe tot parcursul verii. Doua piese care imbina versurile pline de semnificație cu ritmul care face pe toata lumea sa se miște: un mix perfect intre emoție și energie pura. Manda și Milan Gavris au facut echipa pentru „Crazy What Love Can Do”, unde totul este despre dragoste și povești. O voce puternica și un flow care ne face sa ne mișcam involuntar, „Crazy What Love Can Do”, in varianta celor doi artiști INAMEIT, este o piesa care va completa orice playlist in aceasta vara. Boehm și Aixe ne iau…