Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Brigitte Macron si Melania Trump au participat marti la o "escapada culturala", vizitand National Gallery of Art din Washington, cu ocazia vizitei de stat pe care presedintele francez Emmanuel Macron o efectueaza in Statele Unite, informeaza AFP. Cele doua prime doamne au vizitat timp…

- Olga Smirnova, impreuna cu un alt dansator de la Balsoi, Jacopo Tissi, urma sa ia parte, luni, la o gala desfasurata la Centrul Lincoln din New York, insa celor doi le-a fost refuzata viza de munca de catre Serviciul de Imigrare al SUA, dupa cum a indicat pentru agentia oficiala de presa rusa RIA…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o misiune economica multisectoriala in Statele Unite ale Americii. Aceasta va avea loc la New York, Washington și Las Vegas, in perioada 28 august – 7 septembrie. “In functie de interesul participantilor, vor fi…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, afirma ca atmosfera la Washington este "toxica", sugerand ca situatia este specifica Razboiului Rece, cu o mare lipsa de incredere in relatiile bilaterale. Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, ;i c[ se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- James Comey ar putea vinde drepturile pentru o adaptare hollywoodiana a unei carti de memorii pe care o va lansa in aprilie Reprezentantii lui Comey, Matt Latimer si Keith Urbahn, fondatori ai com. paniei Javelin din Washington, s-au aflat in Los Angeles saptamana trecuta, potrivit unor surse…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…