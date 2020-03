Două persoane uşor rănite şi clădiri avariate după un seism în vestul Greciei Doua persoane au fost usor ranite in urma unui seism de suprafata cu magnitudinea 5,6 produs sambata dimineata in vestul Greciei, informeaza dpa. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul port Igoumenitsa, la granita cu Albania, la o adancime de 10 km, potrivit institutului de geofizica de la Atena. Doi oameni au fost raniti usor, potrivit media locale, mai multe cladiri vechi au fost avariate si cateva drumuri au fost blocate din cauza alunecarilor de teren si caderilor de pietre. Cutremurul inregistrat la ora locala 2.49 a fost resimtit puternic si in Corfu, fara a fi insa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

