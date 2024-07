Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: C.T.F., om de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de – evaziune fiscala in forma continuata, – tentativa la obținerea fara drept a unor sume…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta se vor pronunta joi, 9 mai 2024, asupra masurii preventive in dosarul in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat suspectat de fabricarea, producerea, experimentarea,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1in judecata fix in ziua in care iși depune candidatura pentru un nou mandat. Procurorii acuza ca primarul a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și a…

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DNA au trimis in judecata 21 de persoane, intr-un dosar privind obtinerea frauduloasa de fonduri europene – se arata intr-un comunicat transmis joi, 11 aprilie, de Directia Nationala Anticoruptie. Citește și: Italianul Nicola Inquieto și șeful de șantier,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.

- Procurorii DNA au trimis in judecata 21 de persoane, intr-un dosar care vizeaza fraudarea fondurilor europene. Un individ ar fi vandut in mod fictiv familii de albine altora ca sa poata beneficia de finanțari. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești au dispus…

- Gelu Botezatu, primar al comunei Barsanesti din judetul Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obtinerea de fonduri europene. Potrivit unui comunicat al…

- Gelu Botezatu, primar al comunei Barsanesti din judetul Bacau, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi depus la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale mai multe documente inexacte pentru obtinerea de fonduri europene. Potrivit unui comunicat…