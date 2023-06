Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii, alaturi de reprezentanții altor instituții din MAI desfașoara activitați dedicate creșterii siguranței minorilor, pe perioada vacanței de vara. Minori aflați in zone de agrement vor lua parte la lecția siguranței, pe parcursul intregii veri. In saptamana 19 – 23 iunie 2023, polițiștii Compartimentului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea a doua persoane, de cetațenie straina, plecate voluntar de la locul de munca, din comuna Voila, județul Brașov, unde domiciliau. 1. R C HEMATA, cetațean nepalez, in varsta de 25 ani. Acesta are…

- Miercuri, 24 mai 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani și fața de o femeie de 29 de ani, care locuiesc fara forme legale in municipiul Lugoj,…

- In perioada 8 – 14 mai a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost angrenati intr-o actiune ce a vizat prevenirea accidentelor de circulatie in care ar putea fi implicate autovehicule destinate transportului rutier public de marfa cu masa totala maxima autorizata…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au efectuat ieri, 11 mai 2023, 19 perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Tulcea, la locuintele unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism.Potrivit IPJ Constanta, in urma perchezitiilor efectuate, la sediul Inspectoratului…

- In perioada 28 aprilie – 4 mai, politistii romani si partenerii lor din Schengen au gasit 728 de persoane, 24 de autovehicule și 47 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Peste 500 de persoane au fost gas

- Scene șocante in Bistrița, azi-noapte! Mai mulți tineri au fost amenințați cu o arma tip airsoft, in plina strada. Cum nu au vrut sa predea bunurile, au fost și loviți bine. Patru tineri au foat reținuți de polițiști. Bistrița se transforma incet in vestul salbatic. Azi-noapte, cinci tineri au fost…

- Miercuri, 5 aprilie 2023, in jurul orei 07.45, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Zlatnei din municipiul Alba Iulia, un autoturism care era condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Poiana Vadului. Cu ocazia verificarilor…