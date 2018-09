Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident la intersectia Stefan cel Mare cu Petru Movila. Doua masini s-au tamponat violent, in cosecinta soferul si pasagerul Opelului au fost transportati de urgenta la spital. Din informatiile preliminare in momentul tamponarii nu au reactionat airbagurile.

- Un barbat in varsta de 76 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovit de trenul Chisinau-Odesa. Incidentul a avut loc ieri, in orasul Tiraspol.Potrivit directorului CFM, barbatul avea deficiente de auz, iar in momentul impactului acesta nu purta aparatul auditiv.

- Incident aviatic extrem de grav in urma cu puțin timp pe aerodromul din Fratauți. Doua avioane ale firmei timișorene Skybolt of Romania care efectuau un exercițiu de antrenament pentru mitingul aviatic Suceava Air Show s-au ciocnit in aer.Incidentul a avut loc, cel mai probabil, din cauza unei ...

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca. Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz…

- Teribilul accident s-a produs duminica, 22 iulie, in jurul orei 7:30, pe Autostrada A1, in apropierea orașului Sankt Polten, sens de mers spre Viena. Mai exact, in vestul Vienei, la aproximativ 60 de kilometri distanța de capitala austriaca.

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie.

- Doua TIR-uri inmatriculate in Bulgaria si Ungaria s-au ciocnit violent pe DN7, joi dupa-amiaza, in judetul Arad, fiind acrosat si un autoturism condus de un preot roman, iar in urma impactului traficul a fost complet blocat, in timp ce soferul bulgar este ranit grav. Pe ambele sensuri ale drumului national…

- A ignorat culoarea rosie a semaforului si l-a costat o viata. Un sofer in varsta de 58 de ani a ajuns in stare grava la spital, iar pasagerul sau de 48 de ani a murit, dupa ce conducatorul auto al unui microbuz a neglijat culoarea rosie pe care o indica semaforul si a incercat