- Patru oameni au ajuns la spital, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o mașina condusa de un sofer baut a lovit o alta mașina, din cauza vitezei prea mari, in localitatea 2 Mai, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Constanța, un tanar de 27 de ani, aflat…

- 11 persoane au fost implicate intr-un conflict in stațiunea 2 Mai, județul Constanța. Incidentul a avut loc in timpul nopții de vineri spre sambata (17 august), atunci cand doi turiști nu au fost lasați sa intre intr-un restaurant deoarece nu erau imbracați adecvat.Oamenii s-au luat la bataie cu angajații,…

- Cinci persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe DN 1, in localitatea brasoveana Persani, traficul in zona fiind restrictionat.

- O explozie s-a produs, joi, intr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala, in urma acesteia patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care un barbat este ranit grav, avand arsuri pe 50% din suprafata corpului, transmite News.ro . Explozia a avut loc la etajul 5 al unui bloc…

- Un adolescent de 16 ani și un barbat de 55 de ani au fost salvati joi, dintr-o fosa septica din localitatea Ploscuteni. Pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Ploscuțeni, unde doua persoane au ajuns, din cauze inca necunoscute, intr-o fosa septica. Barbatul in varsta…

- A fost activat planul rosu in aceasta noapte, in judetul Vaslui. Sapte oameni au ajuns la spital, printre care o femeie insarcinata in 8 luni si doi copii, dupa ce soferul unui logan inmatriculat in Iasi a intrat pe contrasens si a lovit un microbuz care se indrepta catre bucuresti. Cel mai probabil,…

- O șoferița și pasagerul din mașina acesteia au ajuns la spital, dupa ce autoturismul condus de un tanar a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune laterala cu mașina femeii. Accidentul s-a petrecut duminica la pranz, in jurul orei 12.30, pe DJ 175 din comuna Vatra Moldoviței. In timp ce se ...

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 11:30, pe raza localitatii Cheia. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate un autoturism si un TIR, iar in urma impactului, 4 persoane au fost ranite. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale pentru a acorda victimelor primul…