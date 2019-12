Stiri pe aceeasi tema

- O societate comerciala cu sediul in comuna Galda de Jos, administratorul acesteia si o alta persoana, ruda cu administratorul, au fost trimise in judecata la Tribunalul Alba pentru infractiuni de coruptie.

- Inspectorul-sef al Politiei Judetene Timis, Alin Petecel, a declarat ca a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul blocului din Timisoara de unde doi copii si mama unuia dintre ei au murit, dupa o actiune de dezinsectie si deratizare. Sefa DSP Timis, Cornelia Malac, spune ca firma…

- Un consilier prezidențial pe sanatate, Virgil Paunescu, un manager de spital din Timișoara, Bogdan Ciprian, și un om de afaceri, Vlad Francis Iman, sunt eroii unei mușamalizari spectaculoase, realizata in mai 2019 de catre procurorul DNA Ionela-Crina Balan. Cine sunt personajele Cei trei influenți timișoreni…

- Ovidiu Constantin Daescu, fost director executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Bihor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru frauda cu fonduri...

- Managerii unor centre de primire a migrantilor din sudul Italiei au folosit fonduri publice pentru a organiza petreceri private, pentru renovarea unei vile de lux si pentru a cumpara masini scumpe, a dezvaluit miercuri politia financiara italiana, citata de dpa și preluata de Agerpres.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui cetatean italian, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de…

- Procuratura americana a anuntat miercuri acuzatii impotriva a 58 de persoane acuzate de fraude in sectorul sanatatii, axate pe distribuirea ilegala a peste 6 milioane de pastile opioide in statul Texas, transmite Reuters.