Două persoane şi-au pierdut viaţa în urma avalanşelor înregistrate în ultimele două zile în Elveţia Doua persoane si-au pierdut viata in urma avalanselor inregistrate in joi si vineri in Elvetia in timp ce faceau alpinism si schi de tura, potrivit autoritatilor, citate de AFP.



Elvetia, unde epidemia de COVID-19 a ucis peste 1.500 de persoane la o populatie de circa 8,5 milioane de locuitori, nu a impus masuri de izolare la fel de stricte ca alte tari europene si nu a interzis drumetiile.



Vineri, doi excursionisti au fost surprinsi de o avalansa la o altitudine de 3.400 de metri in timp ce urcau pe Mont-Brule, in apropierea Italiei, in timp ce faceau schi de tura.

Sursa articol: agerpres.ro

