Două persoane s-au prăbușit cu un motodeltaplan în Sibiu Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, 8 octombrie, la ieșirea din localitatea Șelimbar, județul Sibiu. Din primele informații, doi barbați au fost implicați, ambii fiind conștienți, dar cu multiple traumatisme la picioare, a transmis IGSU. „Cele doua persoane de sex masculin care se aflau in motodeltaplan au primit ingrijiri medicale la fața locului și vor fi transportate la UPU Sibiu”, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Echipajele ISU Sibiu au intervenit cu doua ambulanțe SMURD și o autospeciala de stingere, la ieșirea din localitatea Șelimbar spre Bungard. La locul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

