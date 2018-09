Stiri pe aceeasi tema

- 'Politia a fost chemata de serviciul de ambulanta la Prezzo, High Street, Salisbury, la ora 18,45, ca urmare a unui incident medical ce a implicat doua persoane - un barbat si o femeie', a precizat duminica politia din Wiltshire. 'Ca masura de precautie, accesul la restaurant si pe strazile…

- Doua persoane s-au imbolnavit dupa ce au mancat intr-un restaurant din Salisbury, orasul din Anglia in care fostul agent rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti in martie, transmite Reuters, citand politia. "Politia a fost chemata de serviciul de ambulanta la Prezzo, High Street, Salisbury,…

- Canalul pro-Kremlin RT (Russia Today) va difuza joi un interviu realizat cu doi rusi care au acelasi nume cu cei doi agenti GRU acuzati de Marea Britanie ca au incercat sa-l otraveasca pe fostul spion rus Serghei Skripal in martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), relateaza RIA Novosti, citata de…

- Asteptarile Marii Britanii de a primi explicatii din partea Rusiei cu privire la otravirea fostului agent rus Serghei Skripal in Salisbury au fost mereu primite cu "frustrare si minciuni", iar acest lucru nu s-a schimbat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May,…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Cele doua persoane gasite in stare critica langa orasul Salisbury (sudul Angliei) au fost otravite si au fost trimise probe la centrul de cercetare militara Porton Down pentru testare, a informat editorialistul pentru afaceri politice al ziarului The Sun, citand surse din cadrul apararii, relateaza…

- Politia din Marea Britanie a anuntat ca a avut loc un incident major dupa ce un barbat si o femeie, aflati in stare critica, ar fi fost expusi unei substante necunoscute in apropierea orasului Salisbury, unde a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, scrie Reuters conform News.ro . „Politia din…