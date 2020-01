Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care a fost implicat un autobuz cu pasageri si un autoturism s-a produs, joi, in localitatea Nicolae Balcescu, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, potrivit Agerpres. Soferul autoturismului a ramas incarcerat, mai arata sursa citata.Citește…

- Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii intre un autobuz si un autoturism, accident rutier petrecut miercuri dimineata, pe DJ 394, intre localitatile constantene Dulcesti si Pecineaga, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", scrie Agerpres. Ambele victime provin…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca noaptea trecuta, pe DN11 Targu Secuiesc Brasov, la kilometrul 38 160 de metri, pe raza localitatii Moacsa, judetul Covasna, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism si un microbuz in care se aflau 6 persoane .In…

- Carambol pe o șosea din Timiș, in urma caruia au fost avariate patru autoturisme, iar doua persoane au fost ranite. Totul s-a petrecut din pricina unei femei, aflata la volanul unuia dintre autovehiculele implicate in incident, care nu a pastrat distanța regulamentara. Accidentul s-a produs pe DJ 592,…

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Accident in apropiere de Timișoara. Trei autoturisme au fost avariate, iar doua persoane au fost transportate de urgența la spital, din cauza unui șofer grabit, care nu a pastrat distanța regulamentara. Incidentul in trafic s-a petrecut in Șag, pe E70. Barbatul in varsta de 50 de ani, care este vinovat…

- Trei persoane au fost ranite in urma unei coliziuni produse, marti, intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, in localitatea Secuieni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, cele trei victime au fost preluate de ambulante pentru…