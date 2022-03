Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta producerea unui accident rutier pe A1 soldat cu doi raniti. Tamponare in lanț pe autostrada A1, in apropiere de Giarmata (TM), km 504, sensul de mers Arad – Timișoara. In accident au fost implicate 3 autoturisme și un autotren. Doua persoane au…

- O tamponare in lanț a avut loc luni dimineața pe autostrada A1, in apropiere de Giarmata, la km 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara. In accident au fost implicate trei autoturisme și un autotren. Doua persoane au fost ranite. Banda 2 este inchisa. Se circula pe banda 1 si pe banda de urgența. ...…

- Doua persoane au fost ranite, astazi, intr-un accident rutier petrecut pe DN 6, la ieșirea din localitatea Racarii de Jos. Polițiștii din Filiași au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DN 6, la ieșirea din localitatea Racarii de Jos, a avut loc un accident rutier. La fața locului…

- Inca un accident s-a produs pe autostrada A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 462, pe sensul de mers Timișoara – Lugoj, in zona localitații Paru, sambata dupa-amiaza. Un autoturism, condus de un barbat in varsta de 38 de ani, a parasit carosabilul și s-a rasturnat, peste parapet,…

- O mașina oprita pe banda de urgența a autostrazii A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. „In dupa-amiaza zilei de duminica,…

- O mașina oprita pe autostrada A1, a fost izbita de un TIR. Șoferul mașinii a oprit pentru ca unuia din pasageri i s-a facut rau. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. In aceste momente se circula pe banda a doua a autostrazii. Una din victime a fost preluata de elicopterul SMURD. Accidentul…

- Opt persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital, duminica dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc pe soseaua de centura a Timisoarei si in care au fost implicate doua autovehicule. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Timis, o tanara de 19 ani, care a condus un autoturism…

- Șapte mașini sunt implicate intr-un carambol pe Centura Bucureștiului, chiar in aceste momente. Din nefericire, doua persoane au fost ranite destul de grav, iar traficul in zona este complet blocat. Iata ce se intampla acum la fața locului și cine este raspunzator pentru aceasta tragedie!