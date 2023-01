Două persoane rănite într-un accident pe DN17, între Ilişeşti şi Păltinoasa Doua persoane au ajuns la spital, sambata, in urma unui accident produs pe DN17, intre localitatile Ilisesti si Paltinoasa, a informat ISU Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cele doua victime au fost ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau a iesit in afara partii carosabile intre localitatile Ilisesti si Paltinoasa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

