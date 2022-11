Două persoane rănite, în urma coliziunii dintre un autoturism și un tractor petrecută la ieșirea din Aiud spre Mirăslău Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a petrecut in seara zilei de vineri, 4 noiembrie 2022, la ieșire din Aiud inspre Miraslau. „Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI la un accident rutier la ieșirea din municipiul Aiud spre localitatea Miraslau. […] The post Doua persoane ranite, in urma coliziunii dintre un autoturism și un tractor petrecuta la ieșirea din Aiud spre Miraslau first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud . Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

