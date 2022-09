Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au salvat, in ultimele 24 de ore, sapte persoane, doua dintre acestea fiind transportate la spital, potrivit Agerpres.Dispeceratul National Salvamont a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca in ultimele 24 de ore a primit sapte apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- Doua autoturisme au fost implicate, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Satu Mare, in acestea aflandu-se sase persoane, intre care un copil. In urma accidentului, un barbat si doua femei au fost transportati la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 6, in zona localitatii Armenis, in judetul Caras-Severin. Doua persoane au fost ranite, iar la locul accidentului au intervenit mai multe ambulante, dar si elicopterul SMURD, conform news.ro.…

- Cinci persoane au murit și 17 au fost ranite in ultimele 24 de ore, in urma bombardamentelor asupra regiunii Donețk, potrivit Sky News, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 29 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Patru persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme dupa ce masina de teren in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in apropiere de localitatea Hamba din judetul Sibiu, la fata locului intervenind mai multe echipaje de Ambulanta si ale ISU. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un accident rutier soldat cu doua victime a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN 22, in apropiere de Ramnicu Sarat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sapte persoane au fost ranite usor intr-un accident petrecut duminica dimineata pe raza localitatii Coseni, dupa ce microbuzul cu care calatoreau a lovit un stalp de electricitate, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…