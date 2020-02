Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, luni, pe un drum județean din județul Timiș. Șoferul mașinii a fost preluat cu un elicopter și transportat la spital.Potrivit ISU Timiș, o mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu cateva minute, pe DN 66 A. Evenimentul rutier s-a produs in zona termocentralei Paroșeni. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile. Autoturismul s-a rasturnat, ajungand pe plafon. Doua autoturisme…

- Doua persoane au fost ranite, marți, in urma impactului dintre un autobuz și o mașina, pe drumul județean dintre localitațile Sanandrei și Carani, din județul Timiș. Potrivit ISU Timiș, accidentul rutier s-a produs pe DJ 692, intre localitațile Sanandrei și Carani, intre un autoturism in care se…

- Un autoturism a fost facut țandari, in urma unei coliziuni cu un autobuz, in aceasta seara, in Timiș. In urma acidentului doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Incidentul a avut loc in jurul orei 19.15, intre localitațile Sanandrei și Carani, pe DJ692. Un autoturism in care se aflau…

- Patru persoane, intre care și o minora, au fost ranite și au ajuns la spital, in urma unui accidenAccidentul a avut loc in orașul Sannicolau Mare, dupa miezul nopții. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara carosabilului, oprindu-se in șanț, foarte aproape de o casa, la intersecția…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident care s-a inregistrat sambata la amiaza, pe drumul national 15C, in zona localitatii Boroaia. Soferul unui tir a intrat cu viteza prea mare intr-o curba si a ajuns pe contrasens, moment in care remorca a lovit un autoturism marca VW care circula ...

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un individ a intrat cu un vehicul intr-un magazin din statul american Washington, relateaza NBC News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant…

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…