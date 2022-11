Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar, duminica, la trecerea la nivel cu calea ferata dintre Urseni și Timișoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce o mașina a fost lovita de trenul care circula pe relația Timișoara-Lugoj. In urma impactului, mașina a fost tarata aproximativ 100 metri și s-a oprit intr-un cap de pod,…

- Un tren in care se aflau 60 de persoane a lovit o mașina și a impins-o intr-un cap de pod, duminica seara, in localitatea Urseni, județul Timiș. In autoturism erau doua persoane, din care una e in stare critica, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie a ramas incarcerata, alegandu-se cu politraumatisme, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren. S-a intamplat la trecerea de nivel cu calea ferata in localitatea Urseni. Femeia si o alta persoana din automobil au ajuns la spital, in timp ce niciunul dintre cei 60 de pasageri ai…

- Astazi, 20.11.2022, la ora 17:25, pompierii au fost solicitați sa intervina la un accident feroviar la trecerea de nivel cu calea ferata in localitatea Urseni. La fața locului s-au deplasat de urgența 17 pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, doua autospeciale de descarcerare,…

- Accident de circulație, luni, in Calacea, județul Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp. Barbatul, in varsta de 34 de ani, era sub influența drogurilor și nu avea nici permis de conducere, iar mașina este neinmatriculata,…

- ACCIDENT rutier la Șard. Doua persoane ranite, dupa un impact intre un autobuz și o mașina Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe raza localitații Șard. Din primele informații, doua persoane a fost ranite dupa un impact intre o mașina și un autobuz. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce mașina cu care circulau a fost lovita, intr-o intrsecție din orașul constanțean Ovidiu, de o ambulanța din județul Tulcea aflata in misiune. Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta au anuntat ca o ambulanta a Serviciului Judetean Tulcea a fost…

- Șapte persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier produs, joi, in intersecția dintre Șoseaua Panduri și strada Dr. Rainer, din București. UPDATE: Din primele informații, șoferul autoturismului a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a ciocnit cu…