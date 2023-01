Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la DGPMB – Sectia 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, marti, in jurul orei 11,00, la sediul unei ambasade din Sectorul 1 au fost primite doua plicuri ce ar avea un continut suspect. Serviciul Roman de Informatii a informat ca este vorba despre Ambasada Ucrainei de la Bucuresti.…

- 12 persoane au fost reținute și ar putea fi arestate preventiv in cazul varstnicilor inșelați de medicii de biorezonanța. Pacienților li se vindeau aparate mult mai scumpe decat prețul real. In urma cercetarilor efectuate, 12 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistraților,…

Politistii au facut, marti, trei perchezitii in Bucuresti, la persoane suspectate ca se ocupau de contrabanda cu tigari in Sectorul 5. Sase persoane vor fi audiate in acest dosar.

- In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei.

In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei, noteaza mediafax.

- Numarul cetatenilor ucraineni care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companiile romanesti a ajuns, miercuri, la peste 4.600, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai. Potrivit acestuia, in ultimele 24 de ore au fost angajate in Romania 49…

- Politia Capitalei a fost sesizata si solicita sprijin in vederea depistarii unui tanar care, la data de 7 octombrie, a plecat de la o adresa din Sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent.