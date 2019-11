Două persoane la spital în urma unui accident provocat de un șofer beat, în Calea Buziașului din Timișoara Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 42 de ani. Acesta circula pe Calea Buziașului, dinspre Moșnița spre Timișoara, iar in dreptul imobilului cu numarul 39 nu a pastrat distanța regulamentara și a lovit din spate un microbuz. In urma impactului, șoferul vinovat, dar și o femeie de 45 de ani, pasager in microbuz, au fost raniți și au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Polițiștii de la Rutiera au apucat sa il puna pe conducatorul auto care a provocat accidentul sa sufle in etilotest. Rezultatul aparatului a fost de 0,44 miligrame de alcool… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

