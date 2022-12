Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit luni seara, la un tablou electric aflat pe casa scarii blocului din Deva. Șase oameni au fost scoși de pompieri din apartamente, restul reușind sa se autoevacueze, potrivit News.ro . Doi locatari s-au intoxicat cu fum, fiind transportati la UPU Deva. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii…

- Doua persoane au fost intoxicate cu fum si au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean din Deva pentru ingrijiri medicale, iar mai multi locatari au fost evacuati, dupa ce un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la un tablou electric montat pe casa scarii la un…

- Cel puțin zece persoane au fost ucise intr-un incendiu izbucnit in primele ore ale zilei de vineri (16 decembrie) intr-o cladire rezidențiala din Vaulx-en-Velin, in apropiere de orașul francez Lyon, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin. Alte patru persoane au fost grav ranite in incendiul…

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- Pompierii din Tanzania se lupta pentru a stinge un incendiu care a izbucnit pe cel mai inalt virf din Africa, Muntele Kilimanjaro, scrie BBC. Incendiul a izbucnit vineri seara de-a lungul uneia dintre cele mai populare trasee de alpinism din munte, transmite agora. Pe pirtii se vedeau flacari uriașe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina astazi la un apartament situat la etajul al noulea al unui bloc din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ISU B IF pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul…

- Doua persoane au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce s+au intoxicat cu fumul produs de incendiul care le-a cuprins apartamentul. In cursul acestei dimineți pompierii craioveni au intervenit pentru stingerea unui incendiu cu: trei autospeciale de lucru cu apa și spuma,…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, 10 octombrie, in blocul in care locuiau mai mulți muncitori ai unei companii romanești din Versmold, districtul german Gutersloh. Un roman de 42 de ani, suspectat ca a declanșat focul, a fost arestat preventiv, relateaza publicația Neue Westfalische…