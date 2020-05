In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte doua decese in rindul persoanelor infectate cu virusul COVID-19. In primul caz, este vorba despre un barbat de 61 ani, din mun. Chisinau, transferat de la Institutul de Neurologie si Neurochirurgie, la Institutul de Medicina Urgenta, pe data de 24.04.2020. Acesta mai avea o boala cerebrovasculara, hipertensiune arteriala gr. III, cardiopatie hiperte