Doua persoane incarcerate. Accident grav pe DN 68A in apropiere de Cosevita In apropierea localitatii Cosevita a avut loc o coliziune intre un autoturism si un autotren care transporta carne. In urma impactului, doua persoane aflate in autoturism sunt incarcerate, fiind ranite grav, iar o a treia persoana a suferit leziuni usoare. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru interventie. "Un barbat in varsta de 33 de ani a condus un autoturism pe DN 68 A, iar la un moment dat, la km 49 + 100 din cauza neadaptarii vitezei, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului si a patruns pe contrasens izbindu-se de un autotren ce circula regulamentar din sens opus,… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

