Doua persoane impolicate intr-un accident rutier in judetul Calarasi. Intervine un elicopter SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Huedin Oradea, in zona localitatii Gheghie, judetul Bihor, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, un autotren si un microbuz de transport persoane. In urma coliziunii, doua persoane…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1F, la kilometrul 64+800 de metri, intre loc. Romanași și Poarta Salajului, jud. Salaj, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a parasit suprafața carosabila. In urma impactului au rezultat 2…

- Un accident grav a avut loc joi dimineața pe DN 17, in localitatea Cociu, județul Bistrița-Nasaud, intre trei mașini. O persoana este ranita grav și pentru salvarea sa intervine elicopterul SMURD. In total au fost șapte victime, intre care un copil. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 157, in zona loc. Fetesti, jud. Ialomita, s a produs o coliziune fata spate intre 4 autovehicule, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Infotrafic, in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 120, pe sensul catre litoral,in zona localitatii Borcea, judetul Calarasi, s a produs un eveniment rutier soldat cu o persoana ranita usor, in care au fost implicate doua…

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz de transport in care se aflau 11 persoane a avut loc joi seara, la intersectia DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, informeaza IPJ Mureș, citat de Agerpres. „Accident rutier produs in localitatea Balauseri, in care au fost implicate un autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Braila Tulcea, la iesire din localitatea Smardan spre Macin, judetul Tulcea, a avut loc o coliziune intre doua autovehicule, soldata cu ranirea usoara a doua persoane, ce sunt in evaluare medicala. Traficul rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autoturism rasturnat pe suprafata de rulare, in jurul orei 8.00 circulatia s a desfasurat dirijat, pe banda de urgenta pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti catre Constanta, la kilometrul 121, in zona localitatii…