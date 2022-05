Două persoane, găsite decedate într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei. Poliția a deschis o anchetă Poliția Capitalei a anunțat, luni seara, intr-un apartament din Sectorul 3 au fost descoperite trupurile neinsuflețite a doua persoane, ambele prezentand urme de violența. A fost deschisa o ancheta pentru savarșirea infracțiunii de omor. Alarma a fost data in aceasta seara in jurul orei 19:00 prin apel la 112. „Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un apartament din sectorul 3, au fost gasite decedate doua persoane, un barbat și o femeie, de 62 și respectiv 52 de ani, ambele prezentand urme de violența”, au transmis reprezentanții Poliției… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

