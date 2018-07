Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Marea Britanie a anuntat ca a avut loc un incident major dupa ce un barbat si o femeie, aflati in stare critica, ar fi fost expusi unei substante necunoscute in apropierea orasului Salisbury, unde a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal, scrie Reuters conform News.ro . „Politia din…

- Poliția britanica a declarat ca in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia au fost implicați doi barbați care au parasit Regatul Unit in ziua urmatoare incidentului, scrie The Sun, citand sursele sale din Scotland Yard. Potrivit interlocutorilor publicației, poliția considera…

- Raspunsul la atacul cu agent neurotoxic care l-a vizat in martie pe fostul spion rus Serghei Skripal a costat politia locala 7,5 milioane de lire (circa 8,5 milioane de euro), a estimat luni Angus Macpherson, comandant al politiei din Wiltshire (sud-vestul Angliei), transmite Press Association.…

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a iesit din spitalul de la Salisbury, in sud-esrul Angliei, in care a primit ingrijiri de la 4 martie, a anuntat vineri serviciul public de sanatate NHS England, relateaza AFP. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte…

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

