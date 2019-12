Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 26 noiembrie, FIRARU GHIORGHE, de 58 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Barla si nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1,65 m, constituție astenica, poarta mustața. Nu se cunoaște vestimentatie din momentul plecarii. Acesta a fost vazut ultima data pe…

- Un pod in sud-vestul Franței s-a prabușit intr-un rau din comuna Mirepoix-sur-Tarn. In urma incidentului, o adolescenta in varsta de 15 ani a murit, iar mai multe persoane sunt date disparute, anunța AFP, citata de Hotnews. Un camion cu un tonaj mai mare decat limita autorizata ar fi intrat pe pod,…

- Un elicopter al pompierilor s-a prabușit in Coreea de Sud. Șapte persoane sunt date disparute dupa ce aparatul de zbor a disparut deasura marii in apropierea insulelor Dokdo, informeaza realitatea.net.

- Sapte persoane au murit și alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Reuters,…

- Aproximativ 2.500 de oameni au fost dați disparuți in Bahamas, dupa trecerea uraganului Dorian, au spus autoritațile. De asemenea, numarul deceselor e așteptat sa creasca foarte mult, potrivit...

- Un tanar de 23 de ani, din Argeș, fiul unui consilier local din Popești, a fost ucis in bataie dupa ce a sarit in apararea unui prieten. In urma conflictului, un alt consilier local și doi baieți ai acestuia au fost reținuți.Citește și: Ponta PROFEȚEȘTE: Dancila o sa ia 1,2 milioane de voturi…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui barbat in varsta de 40 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Barbatul, cu inaltime 1,55 m, constitutie robusta, par grizonat, ten masliniu, ochi verzi care prezinta strabism, la data de 1 septembrie 2019, a plecat in mod voluntar…