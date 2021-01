Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a provocat un incendiu in apartamentul sau din municipiul Barlad, in noaptea de Revelion, dupa ce a aruncat o petarda in balconul locuintei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit AGERPRES. La locul producerii evenimentului s-au…

- Eveniment Incendiu la o locuința din Roșiori de Vede, lichidat rapid de pompierii teleormaneni decembrie 16, 2020 13:07 Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in 24 de ore, la 24 de evenimente, dintre care 19…

- SUA a donat Romaniei un echipament pentru intervenții SMURD in lupta cu pandemia COVID -19. Cu ajutorul echipamentului medicii pot acorda asistența calificata și pot transporta pacienți infectați cu COVID catre unitațile medicale. Ceremonia a avut loc joi, iar echipamentul a fost dat de reprezentanții…

- Marti dimineata, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au tinut un moment de reculegere in memoria colegului lor, care a decedat in urma infectarii cu noul coronavirus. Pompierul in cauza a fost confirmat cu COVID-19 pe 13 octombrie si…

- Eveniment 59 de misiuni pentru pompierii teleormaneni, in 24 de ore 14/10/2020 12:37 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au gestionat 59 de evenimente, in 24 de ore, dintre care 36 de misiuni ale echipajelor SMURD, pentru acordarea…

- Doua persoane, sot si sotie, au fost transportate la spital in stare de inconstienta dupa ce s-au intoxicat cu monoxidul de carbon generat de fermentarea mustului, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, cei doi soti,…

- F.T. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, de la inceputul anului si pana in prezent, in judet s-au inregistrat 222 de incendii la locuințe, in urma carora sase persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost ranite. De asemenea,…

- In Argeș, incidența este de 0,34 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori, conform calculelor facute de g raphs.ro , care folosește informațiile referitoare la numarul populației furnizate de Institutul Național de Statistica, actualizat la 1 ianuarie 2020. Incidenta de 1.5 cazuri la mia de locuitori…