Două persoane din Teiuș, sancționate de Poliție pentru că nu au respectat măsura carantinării, la întoarcerea din străinătate Un barbat și o femeie din Teiuș au fost sancționați pentru ca nu au respectat masura carantinarii și au parasit locația in care trebuiau sa stea 14 zile dupa ce s-au intors din strainatate. In ultimele 24 de ore, au fost sancționate in județ 20 de persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala. […] Citește Doua persoane din Teiuș, sancționate de Poliție pentru ca nu au respectat masura carantinarii, la intoarcerea din strainatate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

