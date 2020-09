Doi componenti ai staff-ului tehnic al echipei Universitatea Craiova au fost testati pozitiv cu coronavirus, a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, Liga Profesionista de Fotbal, conform Agerpres. Liga Profesionista de Fotbal este in masura sa precizeze ca, astazi, miercuri, 16 septembrie, a fost informata de catre clubul Universitatea Craiova ca, in urma testarii intregului lot si a staff-ului tehnic, in vederea depistarii unor infectii cu noul coronavirus, doi dintre membrii respectivului staff au fost gasiti pozitiv, iar toti ceilalti - negativ. Liga Profesionista de Fotbal:Acestea nu sunt…