- Miercuri, 6 martie 2024, in jurul orei 13.30, un barbat de 35 de ani, din comuna Poșaga, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 107M, in afara localitații Valișoara, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune cu un podeț din beton. In urma accidentului, conducatorul…

- O coliziune intre 2 autotrenuri și un microbuz a avut loc, astazi, pe DN6, pe raza localitații Gura Vaii, județul Mehedinți. Șase persoane au fost ranite. La fața locului au acționat pompierii din cadrul Detașamentului Dr. Tr. Severin cu: doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere, o autospeciala…

- Doua persoane au fost grav ranite intr-un atac armat la Bruxelles, iar doi suspecti sunt cautati, anunta Politia din Bruxelles, potrivit presei belgiene, informeaza News.ro.Atacul a avut loc duminica seara, in jurul orei 18:00 (19:00, ora Romaniei). "Am fost avertizati ca s-au auzit focuri de arma pe…

- Doi atacatori au fost ucisi si sase persoane, printre care trei politisti, au fost ranite in urma unui 'atac terorist' petrecut marti in cel mai mare tribunal din Istanbul, a anuntat ministrul de interne turc Ali Yerlikaya, transmite dpa. Atacatorii apartineau gruparii de extrema stinga DHKP-C, a indicat…

- La data de 26 ianuarie 2024, in jurul orei 23.30, un barbat de 51 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autobuz pe Calea Moților din Alba Iulia, la intersecția cu B-dul Revoluției, a intrat in coliziune cu un autoturism care era condus de un tanar de 18 ani, din Alba Iulia. In urma accidentului,…

- O coliziune a avut loc, in aceasta seara, intre doua autoturisme și o autoutilitara in Slatina. Trei persoane au fost ranite. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca pe strada Draganești, din Slatina, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii…

- Cel putin 24 de oameni au fost raniti joi intr-o coliziune la metroul din New York, relateaza dpa.Accidentul s-a produs dupa-amiaza in apropierea unei statii din cartierul Manhattan, a mentionat politia. Un tren de pe linia 1 a intrat in coliziune cu o garnitura fara pasageri, potrivit Agerpres.…

- Accident rutier pe DJ 107, intre Manarade și Lupu: Doua persoane ranite, dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. Traficul este oprit Accident rutier pe DJ 107, intre Manarade și Lupu: Doua persoane ranite, dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. Traficul este oprit Un accident rutier a avut…