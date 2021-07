Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii vranceni au efectuat cautari in cazul unui barbat care ar fi plecat de la domiciliu, in cursul nopții, impreuna cu fiul sau și nu au mai revenit. Cei doi au fost gasiți de polițiști, in siguranța. La data de 29 iunie a.c., ora 02:03, polițiștii au fost sesizați […] Articolul…

- La data de 26 iunie a.c., ora 21:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea un vehicul, pe o strada din comuna Vidra, care transporta cantitatea de 7,26 mc cherestea rașinoase, fara a poseda documente de proveniența. Polițiștii au…

- La data 12 mai a.c, ora 14:00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești, au depistat in comuna Popești, un barbat, de 53 de ani, din localitatea Urechești, in timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au identificat și reținut doi tineri banuiți de comiterea unei talharii calificate și a tentativei la infracțiunea de talharie. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au identificat doi tineri, de 18 și 19 ani, cercetați pentru…

- La data 14 aprilie, ora 17:30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Nereju, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Vidra, fara a poseda permis de conducere. Totodata, la data de 14 aprilie a.c., ora 18.41, polițiștii din cadrul Secției…

- Polițiștii vranceni sunt la datorie, alaturi de celelalte structuri cu care se acționeaza in sistem integrat, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19. Reamintim ca, in comunele Maicanești și Obrejița, au fost instituite masuri suplimentare…

- In seara zilei de 10 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din localitatea Chiojdeni, se desfasoara un eveniment privat (petrecere de cununie civila) la care participau mai multe persoane. Noua persoane au fost…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la o societate comerciala de pe raza localitații Dumitrești, ar avea loc un eveniment privat, incalcandu-se astfel prevederile Legii 55/2020. La fața…