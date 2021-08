Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 9.27 Bacau: Accident la Racaciuni; sapte persoane decedate Sapte persoane au decedat in accidentul produs, duminica, pe DN2 Bacau – Adjud, fiind vorba de 5 adulti si 2 copii, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. „Sunt 12 persoane implicate, 7 decedate (5 adulti…

- UN BARBAT CARE A INCALCAT OBLIGAȚIILE IMPUSE PRIN MASURA ARESTULUI LA DOMICILIU ȘI AMENINȚA CA SE VA SINUCIDE, A FOST GASIT LA TIMP DE DOI POLIȚIȘTI ȘI UN JANDARM Doi polițiști și un jandarm au salvat aseara un barbat care ameninta ca se sinucide in stația C.F.R. Marașești. Interventia prompta a facut…

- Politistii si procurorii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, marti, 11 perchezitii domiciliare, in Prahova si Brasov, la persoane banuite ca au vandut droguri de risc si mare risc in statiunile de pe Valea Prahovei. Potrivit unor comunicate emise de Inspectoratul Judetean de Politie…

- Polițiștii vranceni au efectuat verificari atat in cazul unui barbat, cat și a unei minore care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Aceaștia au fost gasiți și incredințați familiilor in siguranța. La data de 1 iulie a.c., ora 13:00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați…

- In urma cu puțin timp, prin apel la 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 23, pe raza localitații Maicanești. Inițial, pompierii militari au anunțat ca doua persoane au ramas incarcerate in urma coliziunii dintre un tractor și un autoturism. La acest moment, pompierii militari intervin…

- INFORMARE! La aceasta ora, in județul Vrancea sunt inchise circulației urmatoarele drumuri: ● DN 2 N, pe tronsonul Jitia (Vn)-Bisoca (Bz) ● DJ 204 D Focșani – Biliești, pe tronsonul Podul Zamfirei și Biliești. UPDATE! DJ 204F in satul Oreavu, com. Gugești a fost inundat ca urmare a creșterii debitului…

- DOUA MINORE, DE 12 SI 13 ANI, DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, CAUTATE ȘI GASITE DE POLIȚIȘTI, DUPA CE ASEARA AU PLECAT DE LA DOMICILIU ȘI NU AU MAI REVENIT. Doua minore care au plecat de la domiciliu in cursul nopții trecute, au fost depistate de polițiști și incredințate familiilor In cursul nopții, in jurul…

- Locuitorii comunei Vintileasca vor avea in curand o baza sportiva moderna. Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație obiectivul de investiții „Construire baza sportiva TIP 2 incalzire electrica, sat Vintileasca, comuna Vintileasca, județul Vrancea”. Baza sportiva va fi construita in…