Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la o firma din Alba: Doua persoane au suferit ARSURI de gradul 1 și 2 dupa ce banda transportoare a luat foc Un incendiu a izbucnit miercuri dupa masa, in jurul orei 16.00 la un operator economic in municipiul Alba Iulia, strada Garii Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine... Articolul…

- Doua persoane au suferit arsuri de gradul 1 si 2 la nivelul feței si membrelor, in urma unui incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 16.20, la o firma din Alba Iulia, situata pe strada Garii. Potrivit primelor informații oferite de ISU Alba, incendiul de mici dimensiuni, a fost stins. Potrivit pompierilor,…

- Doua persoane au fost grav ranite sambata dimineata, intr-un incendiu izbucnit la locuinta lor din judetul Olt, iar acestea au suferit arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului, fiind transportate la spital. Interventia pompierilor a durat trei ore. Focul a fost cauzat de un scurtcircuit la tabloul…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 8 ianuarie 2021, in jurul orei 15.00 la doua case alipite, in localitatea Poșaga de Sus, comuna Poșaga. Stația de Pompieri Campeni in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Turda intervine cu 5 autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 15.00 la doua case alipite, in localitatea Poșaga de Sus, comuna Poșaga Statia de Pompieri Campeni in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Turda intervin cu 5 autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la doua case…

- Respectarea interdicțiilor și masurilor de protecție impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii noului coronavirus a fost verificata de polițiști chiar și in prima zi a anului 2021. In cursul zilei de 01.01.2021 polițiștii au desfașurat activitați in context Covid 19, fiind verificate 1299 ...

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| INCENDIU la un grajd in comuna Ciugud: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, in jurul orei 01.00 la o anexa gospodareasca din comuna Ciugud. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru…

- Momente de teroare pentru zeci de persoane din Galați, dupa ce blocul in care locuiau s-a cutremurat din temelii in urma unei deflagrații. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 07:45, la parterul unui bloc cu patru etaje, in spatele Hotelului Galați. Ce a declanșat incidentul Potrivit…