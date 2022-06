Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane ar fi murit in urma unei supradoze dupa ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara in stare foarte grava la mai multe spitale din Capitala, informeaza Gandul.ro, care citeaza surse medicale. Un tanar din Republica Moldova, in varsta…

