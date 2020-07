Stiri pe aceeasi tema

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN, citat de digi24.ro.

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in ultima saptamana in America Centrala dupa trecerea furtunilor tropicale Amanda si Cristobal, potrivit unui nou bilant oficial, informeaza AFP.In El Salvador, cele doua furtuni au facut 27 de victime si sase persoane sunt date disparute, conform celui mai recent…

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 84 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si cele din Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Ciclonul Amphan, una dintre cele mai severe furtuni care a lovit sudul Asiei in ultimii ani, a provocat moartea a cel putin 15 persoane si pagube uriase. Autoritatile din India si Bangladesh au pus la adapost peste 3 milioane de persoane.

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…