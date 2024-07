Stiri pe aceeasi tema

- Langa noi: O botoșaneanca a murit iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident la Poiana Stampei, Suceava O botoșaneanca a murit iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe raza localitații Poiana Stampei din judetul…

- ACCIDENT pe DN1, la intrare in Unirea: Patru persoane ranite, dupa impactul dintre 2 mașini ACCIDENT pe DN1, la intrare in Unirea: Patru persoane ranite, dupa impactul dintre 2 mașini Un accident rutier a avut loc duminica dimineața, in jurul orei 9.00, pe DN1, la intrare in Unirea. Patru persoane au…

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa amiaza in apropiere de localitatea Gadalin din comuna Jucu. Din primele informații, a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile cu un barbat incarcerat in acesta. Pompierii de…

- Un accident rutier grav s-a produs in județul Dambovița, soldat cu moartea unui barbat și ranirea a doua persoane. Incidentul a avut loc pe DN71. Echipajele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor victimelor și pentru a asigura zona.

- Un accident ingrozitor s-a produs pe un drum forestier din Bistrița, in urma cu o zi. Un adolescent de 16 ani s-a a condus mașina parinților sai, avand in atutoturism alți 7 prieteni, iar la un moment dat s-a rasturnat. Iata ce știau prietenii lui despre Erik.

- Cel puțin opt persoane au murit și zeci au fost ranite, marți, intr-un accident de autobuz in Marion County, Florida, relateaza Sky News. Autoritațile au avertizat ca exista o „probabilitate mare” ca numarul morților sa creasca.

- FOTO | ACCIDENT rutier la Craciunelu de Jos: Trei persoane ranite, dupa impactul frontal intre doua mașini ACCIDENT rutier la Craciunelu de Jos: Trei persoane ranite, dupa impactul frontal intre doua mașini Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 12.00, in localitatea Craciunelu de Jos. Trei…

- Accident tragic in statul Michigan din SUA. O femeie care s-a urcat bauta la volan a intrat cu mașina intr-un club unde se ținea o zi de naștere. Doi copii au murit și mai multe persoane au fost grav ranite.