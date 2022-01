Două persoane au murit într-un incendiu din comuna Șelaru, județul Dâmbovița Doua persoane au murit intr-un incendiu ce a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la o casa din comuna damboviteana Selaru, sat Gloveanu, informeaza ISU Dambovita. “Echipajele de pompieri sosite la locul evenimentului au constatat ca incendiul se manifesta generalizat pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati. Dupa ce incendiul a fost localizat, fiind pericol de extindere la o constructie invecinata, in urma cercetarii efectuate a fost identificata o persoana decedata in una dintre camere. Ulterior, o a doua persoana a fost gasita decedata”, precizeaza ISU Dambovita. Interventia pompierilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

