Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe DN 7 este blocat pe ambele sensuri de mers, miercuri seara, in dreptul localitatii Caineni, in urma unui accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea.Din datele politistilor, se pare ca ar fi vorba despre…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, miercuri seara, pe DN 7, pe Valea Oltului, intre un autoturism si cu camion cu cafea. Doua persoane care au ramas incarcerate au fost declarate decedate. Autoritatile din Valcea intervin, miercuri seara, la un accident rutier produs pe Valea Oltului, la Caineni,…

- Valea Oltului a fost din nou scena unui grav accident miercuri seara, 13 aprilie, la doua zile dupa producerea unuia dintre cele mai grave evenimente rutiere din acest an de pe acest tronson de DN 7 / E 81.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava, informeaza Mediafax.Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac.La…

- „Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 29 de ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 12C, in localitatea Bicazul Ardelean, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu o semiremorca ce se afla parcata in afara partii carosabile. In urma…

- „Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 29 de ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 12C, in localitatea Bicazul Ardelean, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu o semiremorca ce se afla parcata in afara partii carosabile. In urma…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața pe Autostrada A1 Deva-Nadlac. Trei persoane au murit și o alta a fost ranita, dupa ce o mașina a intrat sub un TIR. Se fac cercetari la fața locului pentru stabilirea cauzei evenimentului rutier.