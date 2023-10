Două persoane au MURIT după impactul dintre o motocicletă și o mașină Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc duminica in fața spitalului din Bicaz. In accident au fost implicate o mașina și o motocicleta. ”La ora 16:50, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in orașul Bicaz (in fața Spitalului Orașenesc). In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și un […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

